Borsa günü düşüşle tamamladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa günü düşüşle tamamladı
BİST 100 endeksi günü 8032 puandan kapadı.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 yükselişle 8063 puandan başladı. BİST endeksi günü ise yüzde 0,1 düşüşle 8032 puandan kapadı.
Dolar 30,1006 TL, euro ise 32,9009 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1973 TL'den alıcı buluyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?