Borsa günü düşüşle tamamladı | Borsa İstanbul Haberleri

BİST 100 endeksi günü 8032 puandan kapadı.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 yükselişle 8063 puandan başladı. BİST endeksi günü ise yüzde 0,1 düşüşle 8032 puandan kapadı.



Dolar 30,1006 TL, euro ise 32,9009 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1973 TL'den alıcı buluyor.

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