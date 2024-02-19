Borsa İstanbul rekordan döndü | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul rekordan döndü
BİST 100 endeksi 9404 puan seviyesini görerek rekor kırdı. Ancak akşam saatlerinde 9173 puana kadar geriledi.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,7 yükselişle 9322 puandan başlayarak rekor kırdı. Ardından endeks 9404 puanı görerek rekor tazeledi. Ancak endeks saat 17:40 itibarıyla 9173 puana kadar geriledi.
Dolar 30,8691 TL, euro ise 33,3191 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının gramı ise 2006 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?