Borsa İstanbul rekordan döndü | Borsa İstanbul Haberleri

Dolar 30,8691 TL, euro ise 33,3191 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının gramı ise 2006 TL'den alıcı buluyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,7 yükselişle 9322 puandan başlayarak rekor kırdı. Ardından endeks 9404 puanı görerek rekor tazeledi. Ancak endeks saat 17:40 itibarıyla 9173 puana kadar geriledi.

BİST 100 endeksi 9404 puan seviyesini görerek rekor kırdı. Ancak akşam saatlerinde 9173 puana kadar geriledi.

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