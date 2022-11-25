Kripto paralarda en kötüsü görüldü mü? | Bitcoin Haberleri

Son haftalarda kripto para birimlerinde sert kayıplar gerçekleşirken, yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı. Herkesin aklında ise aynı soru: En kötüsü görüldü mü? Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş ve Baştürk Finansal Danışmanlık Rıdvan Baştürk kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeleri, beklentileri ve takip edilmesi gereken teknik seviyeleri hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

2008 yılında yaşanan Küresel Finansal Kriz sonrası Bitcoin’in ortaya çıkmasıyla beraber, kripto paralar hayatımıza girdi. O günden bu güne kripto para piyasalarında çokça deprem yaşandı. Sonuncusu ise, yakın zamanda dünyanın en büyük üç kripto para borsasından biri olan FTX’in çöküşüyle başladı. Dev borsanın çöküşü sonrası yaşanan güven kaybı ile kripto para birimleri büyük kayıplar verdi. Yatırımcılar domino etkisinden korkarken, bir kötü haber de kripto para yatırım şirketi Genesis’ten geldi. Genesis'nin CEO'su Silbert, iflas seçeneği de dahil olmak üzere bütün olasılıkları araştırması için yatırım bankası Moelis&Company ile anlaştığını açıkladı.

En popüler kripto para birimi Bitcoin (BTC) fiyatları, 8 Kasım tarihinde psikolojik seviye olan 20 bin doların altına sarkarken; büyük kripto para borsasının 10 Kasım’da iflas söylentilerinin yayılmasıyla 16 bin doların altına kadar geriledi. Bu süreçte Bitcoin en düşük 15 bin 510 dolara kadar değer kaybederken; böylelikle tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 77,50 oranında gerilemiş oldu. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde kripto para piyasalarındaki zarar 250 milyar dolara yaklaştı. Piyasanın uzmanları kripto paralarda yaşanan düşüşte henüz dip seviyelerin görünmediği yönünde tahminlerde bulunuyor.

FED’İN FAİZ KARARI ÖNEMLİ OLACAK

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık ayı toplantısı 13-14 Aralık’ta yapılacak. Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatması beklenirken, piyasa fiyatlamalarına bakıldığında bankadan 50 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Fed’in faiz artırımlarında yavaşlamasının piyasalarda risk iştahını artırması ve bunun kripto para piyasalarını desteklemesi bekleniyor.

BITCOIN VE ETHEREUM’DA SON DURUM

Bitcoin fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 16 bin 619 dolar seviyesini, en düşük ise 16 bin 365 dolar seviyesini görürken, saat 13:44 itibarıyla yüzde 0,49 oranında düşüşle 16 bin 482 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 1’in üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 317 milyar dolarda bulunuyor.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 1 oranında düşüşle 1186 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1172 doları, en yüksek 1206 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 2,61 değer kaybetti.Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,86 oranında değer kaybederek 827 milyar dolara geriledi.

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