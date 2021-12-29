Kripto paralarda düşüş sürer mi? | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları 48 bin doların altında işlem görürken; İran’ın yasağı ile birlikte kripto para piyasasının kırılgan hale geldiğini belirterek Huobi Global Araştırma Müdürü Süllü, “Yeni bir düşüş haberi gelirse, piyasanın kırılganlığından ötürü düşüşler devam edebilir” dedi.

Şenay Zeren

İran’ın madencilik faaliyetlerini mart ayına kadar yasakladığı haberinden sonra sert değer kaybı yaşayan kripto paralarda düşüş eğilimi sürüyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “İran daha önce de mayıs ayında madencilere yasak getirmişti ve o dönem kötü haber silsilesi oluşmuş Bitcoin fiyatı 29 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti” şeklinde değerlendirdi.

Bitcoin mayıs ayında yaşadığı yüzde 35’lik değer kaybından sonra, aralık ayını da yüzde 15’in üzerinde düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Böylelikle Bitcoin, mayıs ayından bu yana en kötü aylık performansını göstermiş olacak.

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Bitcoin (BTC), gün içerisinde en düşük 47 bin 337 doları, en yüksek ise 48 bin 149 dolar seviyesini görürken; saat 15.00 itibarıyla yüzde 0,02 oranında düşüşle 47 bin 736 dolar seviyesini gördü. En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum fiyatları ise, bugün içerisinde en düşük 3 bin 768 doları, en yüksek ise 3 bin 838 dolar seviyesini gördü. Ethereum (ETH), şu dakikalarda yüzde 0,89 oranında yükselişle 3 bin 790 dolar seviyesinde hareket ediyor.

İRAN STRATEJİYİ DEĞİŞTİRDİ, YENİ YASAKLA PİYASA İKİ HANELİ GERİLEDİ

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Kripto para piyasası son iki gündür sert düşüş yaşıyor. İran’ın kış aylarında enerji tüketiminin yüksek olması nedeniyle mart ayına kadar yasakladığı madencilik faaliyetleri sebebiyle kısa vadeli işlem stratejisi de değişti. Hali hazırda bu hafta 6 milyar dolarlık dev opsiyon pozisyonları sona erecek ve piyasa bunun baskısı ve volatilitesi altındaydı. İran’ın yasağı ile birlikte iyice kripto para piyasası kırılgan ve yeni FUD haberlerine açık hale geldi. Yeni bir düşüş haberi gelirse, piyasanın kırılganlığından ötürü düşüşler devam edebilir.

İran daha önce de mayıs ayında madencilere yasak getirmişti ve o dönem kötü haber silsilesi oluşmuş Bitcoin fiyatı 29 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Güncel durumda Ethereum 4 bin dolar seviyesinin, Bitcoin ise 48 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Buna karşılık Trader pozisyonlarında Bitcoin sahiplerinin yüzde 70’i, Ethereum sahiplerinin ise yüzde 80’i karda görünüyor. Son iki günlük sert düşüşün ardından Fibo’61,8’lik dilime denk gelen 47 bin 350 dolar seviyesi test edildi. Böylece 52 bin dolar seviyelerinde oluşan ikili tepe formasyonu hedefini görmüş oldu. Bu noktada Fibo seviyesinden tepki gelmesi beklenebilir. Fakat Bitcoin’in 52 bin dolar seviyesini, Ethereum’un ise 4 bin 300 dolar seviyesini kırması gerekir.

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