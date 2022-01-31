Kripto paralar için şubat ayı kritik! İşte uzman yorumu | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarında toparlanma çabası sürerken; küresel bazda kripto paraların piyasa değeri düşüşünü sürdürüyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Süllü, kripto paralar için şubat ayına dikkat çekerken; yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.

Şenay Zeren

Kripto para piyasaları, geçtiğimiz çarşamba günü faiz kararı sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin üzerinde şahin bir tonda mesajlar vermesiyle düşüş eğilimine girdi. Kripto para birimlerinde dalgalı seyir sürerken; Bitcoin, Fed öncesi hareket ettiği 38 bin dolar sınırından, Fed’in sıkılaşma politikasıyla 35 bin 500 dolarlara kadar geriledi. Şubat ayının kripto para birimleri için oldukça kritik bir ay olduğu konusunda uyaran Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü şubat ayını ikiye ayırdı ve şöyle değerlendirdi: “İlk olarak Başkanlık emri ile ABD’de Hazine Sekreterine devasa yetkiler gelebilir ve ikinci olarak ise SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından ABD’li bankalara kripto paralarda hizmet vermek için yetki tanımlanabilir.”

Bitcoin fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe 37 bin 699 dolar seviyesinden başlarken; gün içerisinden en yüksek 38 bin 250 doları, en düşük ise 36 bin 661 doları gördü. En popüler kripto para birimi saat 16:40 itibarıyla yüzde 1,41 oranında düşüşle 37 bin 277 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum, son haftada dalgalı bir seyir izlerken; yeni haftaya 2 bin 546 dolardan başladı. Ethereum, gün içerisinde en yüksek 2 bin 632 doları, en düşük 2 bin 478 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 2,18 oranında yükselişle 2 bin 568 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 1,69 trilyon dolara kadar geriledi.

KRİPTO PARALARDA ÇOK KRİTİK BİR AY

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Yeni bir haftaya ve aya başlarken, bu hafta ve şubat ayı genelinin kritik olacağını söyleyebiliriz. Fakat şubat ayını ikiye ayırmamız gerekecek. İlk olarak Başkanlık emri ile ABD’de Hazine Sekreterine devasa yetkiler gelebilir ve ikinci olarak ise SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından ABD’li bankalara kripto paralarda hizmet vermek için yetki tanımlanabilir.

Bu nedenle ay genelinde tek bir strateji uygulamak zor ve yanlış olabilir. Yine de bu yetki haberi sonrasında fiyatlamalar güzel tutunsa da Bitcoin önderliğinde altcoinlerdeki zayıflık devam ediyor. Bitcoin yine 38 bin dolar seviyesini kıramayınca 36 bin dolar bölgesine geri çekildik. Aynı zamanda Bitcoin-ABD ana endeksler arasındaki korelasyon kuvvetli.

Fed’in mart ayı toplantısında faiz artıracağı ve bunun 25 baz puan yerine 50 baz puan olacağı beklentileri hem endeks-Bitcoin’i olumsuz etkiliyor hem de bu belirsizlikte spot hacmi düşüyor. Hacim öylesine geriledi ki tarihte ilk kez NFT hacmi Bitcoin hacmini geride bıraktı. Piyasaya para girişi devam etse de kaldıraçlı işlem hacimleri halen daha çok yüksek. Bu nedenle Bitcoin ilk olarak 38 bin dolar seviyesini sonrasında ise 200 günlük basit ortalamasının geçtiği 40 bin 600 dolar seviyesini kırmadan net bir yön işlemine girmek küçük yatırımcı açısından fazla volatil olabilir. Haftalık periyotta Bitcoin alt destek 32 bin 600 dolar seviyesinden geçiyor. Stoplar bu çevrede konularak düşüşler alım yönlü değerlendirilebilir.