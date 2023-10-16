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Bitcoin'de haber fırtınası! Sert yükseldi, sert düştü

16.10.2023 - 17:46 | Son Güncelleme :
Bitcoin'de haber fırtınası! Sert yükseldi, sert düştü | Bitcoin Haberleri

ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC'in iShares ETF'sini onay verdiği iddialarıyla birlikte Bitcoin fiyatlarında sert hareket görüldü. Bitcoin 30 bin dolara kadar yükseldi. BlackRock, gelişmeleri yalanlayınca Bitcoin fiyatı düşüşe geçti.

Bitcoin'de sert fiyat hareketleri yaşanıyor. ABD sermaye piyasası otoritesi SEC'in iShares'in spot ETF ihraç etmesine onay verdiğine yönelik iddialar fiyatları tırmandırdı.

SEC'in iShares ETF'ine onay verdiği iddiaları sonrası Bitcoin fiyatında sert hareketler yaşanıyor. Söylentilerle birlikte Bitcoin 30 bin dolar seviyesini gördü. Bitcoin'de kazanç yüzde 5 seviyelerine ulaştı.

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PİYASALAR GRAYSCALE'IN KARARINIB EKLİYOR

Kripto para piyasaları SEC'in Grayscale Bitcoin ETF'si için vereceği karara odaklandı. Piyasalar SEC'in mahkemeden Grayscale'ın talebi yönünde çıkan kararı temyiz edip etmeyeceğine yönelik spekülasyonla hareket ediyor.

BLACKROCK YALANLADI

BlackRock, CoinTelegraph'ın SEC, iShares'in Bitcoin spot ETF'sini onayladığı haberini doğrulamadı.

BlackRock, ETF başvurusunun halen değerlendirmed olduğunu belirtti. Bu gelişmeyle birlikte hızlı yükselen Bitcoin sert düşüşle 27 bin 990 dolar seviyelerine geriledi.

 


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