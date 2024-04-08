Bitcoin zirveye yakın seyrediyor... Ünlü CEO açıkladı: 5 trilyon doları aşacak | Bitcoin Haberleri

Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, kripto para piyasasının toplam piyasa değerinin bu yıl 5 trilyon doları aşacağını öngörüyor. 73 bin doların altında seyreden Bitcoin ise tarihi zirvesine yakın seyrediyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Blockchain girişimi Ripple’ın CEO'su Brad Garlinghouse, CNBC’ye spot EFT'ler ve yaklaşan bitcoin yarılanması (halving) etkinliği gibi makro faktörleri öne sürerek kripto pazarının tüm değerinin iki katına çıkarak 5 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini söyledi. Toplam kripto piyasası kapitalizasyonu 4 Nisan itibarıyla kabaca 2,6 trilyon dolardı.

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Garlinghouse "Uzun zamandır bu sektördeyim ve bu trendlerin gelip gittiğini gördüm. Çok iyimserim. Bence makro trendler, ETF’ler gibi büyük resimdeki şeyler, ilk kez gerçek kurumsal parayı teşvik ediyor." dedi.

İlk spot Bitcoin ETF’leri 10 Ocak’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylandı. Spot EFT'ler Bitcoin'lerin geleneksel borsalarda işlem görmesine olanak sağlıyor. EFT'lerin onayıyla Bitcoin yükseliş trendine girmiş be 14 Mart'ta 73 bin doları aşmıştı. Daha sonra 61 bin dolar seviyelerine kadar çekilen Bitcoin şu an 72 bin 769 doları görerek tarihi zirvesine yakın seyrediyor.

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