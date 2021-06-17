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Bitcoin yeniden düşüşte! 40 binin altını gördü

17.06.2021 - 09:33 | Son Güncelleme :
Bitcoin yeniden düşüşte! 40 binin altını gördü | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, hafta başında yükseldiği ve iki gün tutunduğu 40 bin doların altına geriledi. Bitcoin, gelen satışlarla 38 bin 100 dolar düzeyini de test ederken, tüm piyasalarda toplam hacim ise 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Glassnode verilerine göre, korku endeksinin tavan yaptığı ve sert düşüşlerin yaşandığı dönemde küçük yatırımcı Bitcoin almaya korkarken, balinalar son 25 günde 90 bin adet Bitcoin satın aldı. Santimentin verilerine göre, alıcılar 30 bin ile 40 bin dolar bandında Bitcoin birikimi yaptı.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38 bin 176 ve 40 bin 516 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.18 düşüşle 39 bin 021 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.41 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolar düşüşle 730 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 354 ve 2 bin 554 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.02 düşüşle 2,439.69 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 4.90 ve piyasa hacmi de yaklaşık 9.0 milyar dolarlık düşüşle 283 milyar dolar düzeyindeydi.

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Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9994 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.02 düşüşle 1.00 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.03 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 63 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 554 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,476 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 47’sini Bitcoin, yüzde 18.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 87 milyar dolar düzeyindeydi.


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