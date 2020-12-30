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Bitcoin tarihi rekor seviyesini yeniledi

30.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme :
Bitcoin tarihi rekor seviyesini yeniledi | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatı, 28 bin 583 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, önceki rekor düzeyinden geri çekildikten yalnızca üç gün sonra yeniden hızla tırmanarak 28 bin 583 dolar ile yeni bir tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Yaklaşık 72 saat önce tırmandığı 28 bin 365 dolarlık bir önceki zirvesini de aşarak yeni zirveye tırmanan Bitcoin’deki yıllık artış yüzde 295’i de aştı.

Analistlere göre, Bitcoin’deki hızlı tırmanışı, yıl sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlar destekledi.

Bu kurumsal alımlar arasında;

- Anthony Scaramuccis Skybridge Capital (Aralık’ta 25 million dolarlık alım yaptı),

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- MassMutual (Aralık’ta 100 million dolarlık alım yaptı),

- Guggenheim (Değeri 5 milyor doları bulan makro fonunun yüzde 10’una kadar alım yaptı).

Analistler, özellikle yıl sonu yaklaşırken, bazı fon yöneticilerinin de önümüzdeki yıl çok daha hızlı yükselmesi beklenen Bitcoin’i, 2020 bitmeden önce alabilmiş olmak için acele ettiklerine dikkat çekiyor.

Analistler, Bitcoin alımlarındaki artışın arkasında yatan nedenlerden biri olarak da, ABD’de 900 milyar doları bulan ve daha da artması beklenen yardım çeklerinin dağıtımı için piyasaya bol miktarda dolar sürülecek olmasını gösterdiler.


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