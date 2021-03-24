Bitcoin 'Powell' sonrası yatay | Bitcoin Haberleri

Fed Başkanı Powell’ın, özellikle Bitcoin'in altının yerini alabileceğini belirtmesinin ardından gelen satışlarla 54 bin dolar düzeyine inen Bitcoin, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü, özellikle Bitcoinin altının yerini alabileceğini belirtmesinin ardından gelen satışlarla 54 bin dolar düzeyine inen Bitcoin, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) tarafından Pazartesi günü düzenlenen zirvede konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugüne kadar dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarını vurguladı ve bu birimlere ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığına dikkat çekti.

Fed’in merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Powell, ancak, bunun gerçekleşebilmesi için Kongre’den, yönetimden ve kamuoyundan daha geniş bir destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Powell ayrıca, Fed’in bu aşamada, dijital para birimine ilişkin bir karar verebilmek için henüz hazır olmadığını ekledi.

Analistlere göre, Bitcoinin yüzde 7.0 düşüşle 54 bin seviyesine çekilmesiyle birlikte, bir saat içinde vadeli işlem yatırımcılarının 650 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye oldu. Kaldıraçlı işlem yapan bir çok yatırımcı yaşanan sert düşüş nedeniyle zor saatler yaşadı.

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Son 24 saat içinde 53 bin 470 ve 55 bin 985 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.06 düşüşle 54 bin 300 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 13 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.06 düşüşle 1,682.04 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 4.82 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 193.73 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether son 24 saatte yüzde 0.06 düşüşle 1.00 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 0.07 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.87 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 701 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kar satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8 bin 935 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 980 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.6’sını Bitcoin, yüzde 11.4’ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık düşüşle 128 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

Cardano (ADA) CEO'su Charles Hoskinson, bir Periscope yayınında milyarlarca insanın ADA kullanabileceğinin üzerinde durdu. Son zamanlarda aldığı ivmeyle adından sıkça söz ettiren ve halihazırda 5. Sırada yer alan ADA, DeFi projelerinde öne çıkmaya başlıyor. CEO, açıklamasında, DeFi projelerinin ilk ağlarına sadık kalınmadığının ve Ethereum tabanlı projelerin Cardano ve başka ağlara geçebileceğinin altını çizdi.

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IoT kullanım durumlarına odaklanan IOTA DLT blok zincirinin geliştirilmesinin arkasındaki kar amacı gütmeyen IOTA Vakfı, en son güncellemesi olan Firefly cüzdanını tanıttı. yeni Firefly cüzdanı kripto depolama, takas, ticaret, NFT barındırma vb hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır.

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