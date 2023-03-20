Bitcoin hızlı yükselişe geçti | Bitcoin Haberleri

Lider kripto para birimi Bitcoin ABD ve Avrupa'daki bankacılık sistemindeki sorunlar nedeniyle yükseliş göstermeye başladı.

ABD'de ve Avrupa'da oluşan bankacılık sistemindeki sorunlar yatırımcıları altın ve kripto paralara yöneltti. ABD'de Signature Bank ve Silicon Valley Bank'ın batması, İsviçre'de ise Credit Suisse'in yardıma muhtaç kalıp satılmasıyla birlikte yatırımcılar altın ve kripto paralara olan ilgilerini artırdı.

Bitcoin fiyatını bugün 9 ayın zirvesi olan 28 bin 519 dolara taşıdı. Şu sıralarda yüzde 5,62 artışla 28 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik göstergelerin Bitcoin fiyatının 30 bin dolar direncini test edeceğine işaret ettiğini belirtiyorlar.

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