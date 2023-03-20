  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • Bitcoin hızlı yükselişe geçti
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul satıcılı seyrediyor Borsa İstanbul satıcılı seyrediyor

Bitcoin hızlı yükselişe geçti

20.03.2023 - 11:59 | Son Güncelleme :
Bitcoin hızlı yükselişe geçti | Bitcoin Haberleri

Lider kripto para birimi Bitcoin ABD ve Avrupa'daki bankacılık sistemindeki sorunlar nedeniyle yükseliş göstermeye başladı.

ABD'de ve Avrupa'da oluşan bankacılık sistemindeki sorunlar yatırımcıları altın ve kripto paralara yöneltti. ABD'de Signature Bank ve Silicon Valley Bank'ın batması, İsviçre'de ise Credit Suisse'in yardıma muhtaç kalıp satılmasıyla birlikte yatırımcılar altın ve kripto paralara olan ilgilerini artırdı.

Bitcoin fiyatını bugün 9 ayın zirvesi olan 28 bin 519 dolara taşıdı. Şu sıralarda yüzde 5,62 artışla 28 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik göstergelerin Bitcoin fiyatının 30 bin dolar direncini test edeceğine işaret ettiğini belirtiyorlar.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.975 Değişim: -3,13% Hacim : 70.000 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.971 20.03.2023 Yüksek 5.137
Açılış: 5.120
19,0183 Değişim: 0,07%
Düşük 18,9846 21.03.2023 Yüksek 19,0389
Açılış: 19,0047
20,3950 Değişim: 0,23%
Düşük 20,3199 21.03.2023 Yüksek 20,4655
Açılış: 20,3481
1.209,85 Değişim: 0,02%
Düşük 1.208,06 21.03.2023 Yüksek 1.211,64
Açılış: 1.209,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.