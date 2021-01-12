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Bitcoin fiyatlarında sert düşüş! 12 bin dolar...

12.01.2021 - 09:23 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatlarında sert düşüş! 12 bin dolar... | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, hafta sonu ulaştığı 41 bin 957 dolarlık tarihi zirveden, ABD tahvillerindeki hızlı artışın da etkisiyle sert geriledi. Bitcoin fiyatları zirvesinden 12 bin dolar gerileyerek en düşük 30 bin 261 dolar seviyesini görürken, sonrasında 35 bin dolar seviyesinde tutundu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, gelen yoğun satışlarla 30 bin 261 dolar düzeyine indikten sonra, hafif toparlanarak 35 bin dolar seviyesine döndü. Bitcoin bugün ise en düşük 33 bin 194 doları görürken, Türkiye saati ile 15.08 itibarıyla 35 bin 601 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 755 milyar dolardan, yaklaşık 96 milyar dolarlık düşüşle 659 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 48 birimin değeri düşerken, düşenlerden 3 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

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Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 959 milyar dolara kadar yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 32 milyar dolarlık artışla 227 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8 bin 231 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 97 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.7’sini Bitcoin oluşturuyordu.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Bitcoin madencilerinin satışları arttı" başlıklı analizinde, "Önceki günden itibaren 938BTC üretilmesine rağmen madenci kaynaklı 1726 adet BTC satıldı. Haftalık olarak bakıldığında ise 7 bin Bitcoin üretilirken 10 bin adet Bitcoin satıldı; bu durum, düşüş sinyali olarak adlandırılabilecek bir durum" dedi ve şöyle devam etti:

"Ortalama 12,168 dolar maliyetleri olan madencilerin yüksek kar marjıyla satış yaptıkları görülüyor. Ripple ile SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) arasında meydana gelen davanın neticesinde yara alan XRPnin toparlanması sınırlı kalıyor. Önümüzdeki 10 gün içinde 6 borsada işleme kapatılacak olan XRPnin listelendiği kritik ve hacim olarak kuvvetli borsalar bulunuyor. Bu borsalardan tasfiye edilecek olması ise XRPnin fiyatında değişiklik yaratabilecek olan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Son 24 saat içinde, madenci satışlarının tetiklediği düşüşle birlikte 2.5 milyar dolarlık pozisyonun tasfiye olmasına neden oldu. Yaşanan satış baskısının sonucunda kripto para piyasası yüzde 13 küçülme yaşadı."


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