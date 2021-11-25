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"Bitcoin’de şükran günü rallisi gelebilir"

25.11.2021 - 15:47
"Bitcoin’de şükran günü rallisi gelebilir" | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatlarında ABD'de şükran gününün başlamasıyla beraber ralli bekleniyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Süllü, "Şükran günü dolayısıyla ABD’de geçen kripto para işlem hacimlerinde artış bekliyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Bitcoin fiyatları, önceki gün yaklaşık 6 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra, bugün 58 bin Dolar seviyesinin üzerine çıktı. Covid-19 pandemisi ve tatil dönemlerinde Kripto Para piyasalarının işlem hacimlerinde yaşanan yükseliş, ABD’de başlayan şükran günü tatili sürecinde de aynı beklentiyi oluşturdu. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Şükran günü dolayısıyla ABD’de geçen kripto para işlem hacimlerinde artış beklediklerini söylerken, “Bireysel ve kurumsal alıcıların Bitcoin aldığı şu günlerde 63 bin dolar seviyelerine yükseliş gerçekleştirmesi ihtimal dahilinde” şeklinde değerlendirdi.

ABD piyasaları şükran günü tatili sebebiyle bugün tam gün yarın ise yarım gün kapalı olacak.

HİNDİSTAN'DA KRİPTO PARA KARŞITI HAMLE

Dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi konumunda olan Hindistan'da, Kış Sezonu'nda ele alınacak 'Kripto Para ve Resmi Dijital Para Düzenleme Yasası 2021' adı ile hazırlanan tasarı ile kripto para birimlerinin yasaklanma ihtimali kuvvetleniyor. Kış Sezonu oturumları 29 Kasım - 23 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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Hindistan Başbakanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bitcoin'in genç nesil için tehdit oluşturduğunu dile getirmişti. Hindistan yaklaşık olarak 15-20 milyon arasında kripto para yatırımcısı olduğu ve bunların elinde 5,9 milyar dolar tutarında kripto para bulunduğu tahmin ediliyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARINDA SON DURUM

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 58 bin 491 dolar seviyesini, en düşük ise 56 bin 883 dolar seviyesini görürken, saat 14.28 itibarıyla yüzde 0,96 oranında yükselişle 57 bin 960 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 3 civarında değer kaybederken; piyasa değeri 1.09 trilyon dolara geriledi.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,58 oranında yükselişle 4 bin 376 dolar seviyesinde hareket ediyor.

BİTCOİN’DE ŞÜKRAN GÜNÜ RALLİSİ GELEBİLİR
Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Dünya Meta ismini Facebook ile duymasının ardından Metaverse’ün anlamı olan kurgusal dünyada hayat akışı oldukça hızlı ilerliyor. Decentraland’de 2,43 milyon dolara arsa satılırken, bu fiyat San Francisco veya New York’ta normal bir ev fiyatının oldukça üzerinde. Hali hazırda hem ABD hem de Kanada’da konut fiyatları enflasyonla boğuşup, konut fiyat endeksleri zirve yaptığı 2007 kriz yılından öncesinin çok çok üzerindeyken, yatırımcılar fiziki arsa veya ev almak yerine metaverse dünyasından arsa alımlarına yöneldiler.

Oyun sektörünün öncülük ettiği Metaverse’de yer alan oyun coinleri MANA-AXIS-SAND-GALA ve ENJ fiyatları oluşan bu talep nedeniyle son haftalarda rekor üstüne rekor tazeliyor. Diğer yanda Şükran Günü tatili ABD’de bugün başlıyor. İnsanların evde geçirdikleri zamanda ve tatillerde kripto para işlem hacimlerinin pandemi döneminde oldukça arttığına şahit olduk. Şükran günü dolayısıyla ABD’de geçen kripto para işlem hacimlerinde artış bekliyoruz.

Son iki haftadır balina olarak adlandırılan büyük hesapların da yüklü alımları dikkat çekiyor. En büyük üçüncü balina hesap son 11 gün içinde 375 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) alımı gerçekleştirdi. Her ne kadar Hindistan’da şubat ayında kripto paralara kısıtlama getirmek için toplanılacak olsalar da 55 bin 600 dolar desteği şimdiye kadar gayet güçlü bir şekilde çalıştı. Bireysel ve kurumsal alıcıların BTC aldığı şu günlerde 63 bin dolar seviyelerine yükseliş gerçekleştirmesi ihtimal dahilinde.

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