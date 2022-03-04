Bitcoin’de 40 bin dolar altı tehlikesi! | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasaları Ukrayna savaşı ile ilgili gelişleri yakında takip ederken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Bitcoin’in kısa vadede baskıların artması ile 39 bin 200 dolar ve 36 bin dolar bölgesine gerileme ihtimalini masaya koyabilir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla riskli varlıklardan kaçış ve güvenli varlıklara yönelim hızlandı. Riskli varlık olan kripto para birimleri de bu dalgadan olumsuz etkilendi. Bitcoin fiyatları 3 gündür düşüş eğiliminde olurken; bugünkü işlemlerde 40 bin dolar sınırına kadar geriledi. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 42 bin 718 doları, en düşük ise 40 bin 708 doları görürken; saat 17:53 itibarıyla yüzde 2,95 oranında düşüşle 40 bin 772 dolar seviyesinde işlem gördü.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ehtereum ise, bugünkü işlemlerde en yüksek 2 bin 849 doları, en düşük 2 bin 676 doları gördü. Ethereum, şu dakikalarda yüzde 4,40 oranında düşüşle 2 bin 682 dolar seviyesinde işlem gördü.

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BİTCOİN’DE 40 BİN DOLAR ALTI TEHLİKESİ

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Rusya-Ukrayna heyetinin görüşmesinden tekrardan sonuç alınamazken, saldırılar sonrası nükleer santralde yangın meydana gelmesi herkesi tetiğe geçirirken, kripto paralarda da düşüş meydana geldi.

Dün vadesi sona eren Bitcoin opsiyonlarında da kararsızlık hakimken, bunun fiyatlara yansımasını da görebiliyoruz. Şubat ayında Nasdaq-Bitcoin korelasyonu 0,74’e ulaşmış ve altına benzeyen varlık yerine yatırımcı nezdinde teknolojik bir varlık gibi algılanıp fiyat davranışları da ABD endekslerine benzer bir görünümde olmuştu. Şu sıralar başta Rusların hesapları olmak üzere ABD ve AB’den ok yoğun baskılayıcı regülasyon söylemleri geliyor. Bu durum da yatırımcılar üzerinde endişe yaratırken borsaların kendi coinlerinin de performanslarını etkiliyor.

Teknik olarak Bitcoin 40 bin 600 dolar gerisine inmesi halinde önceki ikili dip formasyonunu hedefe ulaşmadan bitirebilir ve 45 bin dolar seviyesini yukarı yönde kıramadığı için haftalık periyottaki OBO formasyonunu sürdürebilir. Fakat tekrar hatırlatmakta fayda var temel teknikten önce gelir. Bu sebeple gelişebilecek ortam tekniği değiştirir, yön verir. Bu sebeple Bitcoin’in kısa vadede baskıların artması ile 39 bin 200 dolar ve 36 bin dolar bölgesine gerileme ihtimalini masaya koyabilir. Gelişmeler kısa vadede negatif.