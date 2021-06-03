Binance Coin yeniden üçüncü sırada | Bitcoin Haberleri

ABD’den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çerçeve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, yüzde 13’e yakın yükselen Binance Coin 62 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşarak yeniden üçüncü sıraya çıktı.

En büyük 100 birimden, bir tanesi ilk 10’da olmak üzere yalnızca üç tanesi düşerken, Bitcoin ve Ethereum da son 24 saati artıda geçirdi ve tüm piyasalarda toplam hacim de 1.7 trilyon doları aştı.

Son 24 saat içinde 36 bin 522 ve 38 bin 231 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.25 artışla 37 bin 871 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 0.56 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolarlık artışla 707 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 611 ve 2 bin 801 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.31 artışla 2,750.35 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 2.38 ve piyasa hacmi de yaklaşık 15 milyar dolarlık artışla 318 milyar dolar düzeyindeydi.

KRİPTO PARA PİYASA VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

Yaklaşık 10 günlük aradan sonra kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Binance Coin de 359.06 ve 418.67 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.65 artışla 407.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 16.33 ve piyasa hacmi de 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 706 milyar dolar ile 1.7 trilyon doların üzerinde yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Gelen alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca üç birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden bir birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 10 bin 242 kripto para biriminin işlem gördüğü 393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.4’ünü Bitcoin, yüzde 18.7’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 110 milyar dolar düzeyindeydi.

Etiketler