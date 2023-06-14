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Binance, ABD ile anlaşma yoluna gidiyor

14.06.2023 - 08:10 | Son Güncelleme :
Binance, ABD ile anlaşma yoluna gidiyor | Bitcoin Haberleri

Binance US ile SEC arasında yürütülen çalışma neticesinde işlem platformundaki varlıklarının tamamının durdurulmasının önüne geçecek proje yapılıyor.

ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC tarafından dava edilen Binance US, ılımlı yaklaşımla tüm platformdaki işlemlerin durdurulmasının önüne geçmek için SEC'le çalışma kararı aldı.

Binance US'da bulunan tüm varlıkların dondurulmasından kaçınmayı sağlayacak anlaşma neticesinde milyarlarca dolar büyüklüğündeki fon korunmuş olacak.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Amy Berman Jakcson, SEC'in dava sürecinde Binance US'un kapatılmadan müşterilerin milyarlarca dolarlık fonlarının korunması konusunda görüş ayrılığı olmadığını belirtti.

SEC'DEN AĞIR SUÇLAMALAR

SEC açtığı davanın konusu olarak Binance Holding ve kurucusu olan Changpeng Zha'nun müşteri fonlarını yanlış yönetmen, yatırımcıları ve düzenleyicileri yanıltmak, menkul kıymet düzenlemelerini iptal etmek oluşturmuştu.


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