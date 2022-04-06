ABD tahvil faizleri 3 yılın zirvesinde | Faiz Haberleri

Dün Fed üyesinin agresif açıklamaları tahvil piyasasına sert satış getirirken; ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 yılın zirvesini gördü.

Güvercin açıklamalarıyla bilinen Fed üyesi Lael Brainard’ın dün şahin tondaki açıklamaları tahvil faizlerinde yükselişe sebep oldu. Brainard’ın Fed’in bilanço küçültmesiyle ilgili olarak “Geçmiş dönemlere göre hızla küçültülecek” şeklindeki söylemi ve mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesi etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 2,65 seviyesine kadar yükselerek 2019 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri saat 17:00 itibarıyla 5 baz puanlık yükselişle yüzde 2,61 seviyesinde hareket ediyor. Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi tahvil faizlerini yükseltiyor.

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Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıda piyasalar, Fed'in 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesini ve yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunda küçültmeye gitmesini fiyatlıyor.

Fed'in faiz artış programı enflasyonun 40 yılın zirvesine yükselmesiyle hızlanırken; bu durum yatırımcıların tahvil piyasasından çıkmasını beraberinde getiriyor.

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