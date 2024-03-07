Merkez'in rezervleri belli oldu | Döviz Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta 131 milyar 749 milyon dolar seviyesinden 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezerv oranlarını detaylı olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki verilere göre brüt döviz rezervleri 830 milyon dolar azaldı. Merkez'in brüt rezervleri 131 milyar 749 milyon dolardan 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervleri 82 milyar 479 milyon dolardan 80 milyar 511 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 49 milyar 270 milyon dolardan 50 milyar 408 milyon dolara yükseldi.

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