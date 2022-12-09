dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 9 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,69 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününde en düşük 18,6190 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6770 TL seviyesini görürken; kur saat 12:07 itibarıyla 18,6470 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,7830 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,6982 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,8365 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 104,75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0562 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1,40 seviyesinde bulunuyor.

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