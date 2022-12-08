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Dolar kurunda son durum

08.12.2022 - 14:08 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 8 Aralık güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,6160 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6690 TL seviyesini görürken; kur saat 13:55 itibarıyla 18,6445 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,6520 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,6000 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7008 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında düşüşle 105,27 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0509 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,97 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,46 seviyesinde bulunuyor.

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