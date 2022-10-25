  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber Güven endeksleri yükseldi Güven endeksleri yükseldi Sonraki Haber › Reel kesim güven endeksi ekim ayında arttı Reel kesim güven endeksi ekim ayında arttı

Dolar kurunda son durum

25.10.2022 - 11:14 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 25 Ekim güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5310 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6370 TL seviyesini görürken; kur saat 11:08 itibarıyla 18,6100 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4490 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3676 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,0494 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 112,02 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9871 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,82 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.975 Değişim: 0,00% Hacim : 83.068 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 26.10.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
18,6090 Değişim: 0,03%
Düşük 18,5292 26.10.2022 Yüksek 18,6457
Açılış: 18,6028
18,5810 Değişim: 0,16%
Düşük 18,4735 26.10.2022 Yüksek 18,5978
Açılış: 18,5508
995,10 Değişim: 0,64%
Düşük 984,33 26.10.2022 Yüksek 995,47
Açılış: 988,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.