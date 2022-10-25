Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 25 Ekim güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5310 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6370 TL seviyesini görürken; kur saat 11:08 itibarıyla 18,6100 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4490 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3676 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,0494 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 112,02 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9871 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,82 seviyesinde bulunuyor.

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