29 Eylül döviz fiyatları... dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,54 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,01 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,52 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,4990 TL seviyesini, en yüksek ise 18,5610 TL seviyesini görürken; kur saat 13:01 itibarıyla 18,5488 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,1090 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0145 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,1755 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,47 oranında yükselişle 113,14 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9692 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.02 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.73 seviyesinde bulunuyor.

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