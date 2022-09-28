28 Eylül dolar fiyatları... dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,69 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,48 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,4130 TL seviyesini, en yüksek ise 18,4930 TL seviyesini görürken; kur saat 09:47 itibarıyla 18,4885 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,7390 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,6917 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,7468 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,35 oranında yükselişle 114,53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9557 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,24 seviyesinde bulunuyor.

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