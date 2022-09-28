  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber Kripto paralarda neler oluyor? Kripto paralarda neler oluyor? Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da dalgalı seyir Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Dolar kurunda son durum

28.09.2022 - 09:55 | Son Güncelleme :
28 Eylül dolar fiyatları... dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,69 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,48 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,4130 TL seviyesini, en yüksek ise 18,4930 TL seviyesini görürken; kur saat 09:47 itibarıyla 18,4885 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,7390 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,6917 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,7468 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,35 oranında yükselişle 114,53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9557 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,24 seviyesinde bulunuyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.207 Değişim: -1,81% Hacim : 39.507 Mio.TL Son veri saati : 16:33
Düşük 3.206 28.09.2022 Yüksek 3.284
Açılış: 3.258
18,5142 Değişim: 0,36%
Düşük 18,4132 28.09.2022 Yüksek 18,5642
Açılış: 18,4485
17,8495 Değişim: 0,90%
Düşük 17,6326 28.09.2022 Yüksek 17,8620
Açılış: 17,6899
980,91 Değişim: 1,55%
Düşük 960,23 28.09.2022 Yüksek 981,47
Açılış: 965,91
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.