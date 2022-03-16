  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber Polonya, Rusya'nın 2 milyon Euro'sunu bloke etti Polonya, Rusya'nın 2 milyon Euro'sunu bloke etti Sonraki Haber › Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Dolar kurunda son durum

16.03.2022 - 10:36
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 16 Mart dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.71 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.16 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.65 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.70 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.6640 TL seviyesini, en yüksek ise 14.7630 TL seviyesini görürken; kur saat 10:25 itibarıyla 14.7191 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.2300 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.1618 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2237 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.21 oranında düşüşle 98.89 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0968 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.84 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.03 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.094 Değişim: 0,71% Hacim : 14.478 Mio.TL Son veri saati : 14:34
Düşük 2.088 16.03.2022 Yüksek 2.098
Açılış: 2.092
14,6745 Değişim: -0,17%
Düşük 14,6250 16.03.2022 Yüksek 14,7635
Açılış: 14,6992
16,1686 Değişim: 0,49%
Düşük 16,0528 16.03.2022 Yüksek 16,2300
Açılış: 16,089
907,47 Değişim: 0,16%
Düşük 900,19 16.03.2022 Yüksek 912,49
Açılış: 906,07
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.