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Dolar kurunda son durum

10.03.2022 - 09:53
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Mart dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.35 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.61 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.6090 TL seviyesini, en yüksek ise 14.7520 TL seviyesini görürken; kur saat 09:47 itibarıyla 14.7429 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.3820 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.3555 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.5127 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında yükselişle 98.08 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1057 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.73 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.09 seviyesinde bulunuyor.


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