Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Ocak güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları bugün yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 7.30 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları ise 9.00 TL'nin altına gerilerken, şu sıralarda 8.95 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, kritik teknik seviye olarak belirtilen 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırarken, gün içerisinde 7.2382 TL seviyesine kadar geriledi ve böylelikle 21 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru bugün en yüksek ise 7.3135 TL seviyesini görürken; saat 14.10 itibarıyla 7.3008 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.34 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.30 TL seviyesinden başlamıştı.

EURO 9.00 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ

Euro fiyatları 9.00 TL'nin altına gerileyerek, 25 Eylül 2020 tarihinden beri en düşük seviye olan 8.8939 TL'yi gördü. Euro kuru şu dakikalarda ise 8.9568 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de 10 TL'nin altını görerek 9.8559 TL'ye kadar geriledi. Sterlin kuru aynı dakikalarda 9.9200 TL seviyesinde işlem görüyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.82 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, dün 89.20 ile 27 Mart 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0.42 oranında yükselişle 89.90 seviyesinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi 1.2351 ile Nisan 2018 tarihinden bu güne en yüksek seviyesini görürken; şu sıralarda 1.2255 seviyelerinde hareket ediyor.

Piyasaların gündeminde ABD'de yaşanan toplumsal olaylar ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışları yer alıyor.

“KUR İÇİN BEKLENTİMİZ 7.00 TL’YE DOĞRU GERİ ÇEKİLME”

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Kasım ayından bu yana yurt içinde değişen ekonomi politikaları, bu konuda atılan doğu adımlar Türk Lirasındaki gerilemeyi destekleyen en büyük etken oldu. TCMB’nin ortodoks politikaları ve piyasanın önünde aldığı faiz kararları piyasada kabul görmüş görünüyor. Yüksek reel faiz ortamına geçtiğimiz bu dönemde Dolar/TL kurunda aşağı yönlü eğilim devam ediyor.

Küresel piyasalarda ABD dolarının zayıf seyretmesi kurda lehte tarafta çalışmaya devam ediyor. Teşvik paketindeki gelişmeler doların yakın zamanki seyri için belirleyici olacaktır. Kur için beklentimiz 7.00 TL’ye doğru geri çekilmenin sürmesi... Teknik anlamda yakın vadedeki güçlü kırılma 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31 TL seviyesinde oldu. Bu seviyenin altındaki seyirlerin sürmesi halinde 50 haftalık ortalama olan 7.10 TL seviyesine doğru geri çekilmenin sürmesini bekliyorum. Yıl genelinde de daha dengeli ve ılımlı bir kur ortamının oluşacağını düşünüyoruz.

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