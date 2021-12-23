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Dolar kuru 11 liranın altını gördü

23.12.2021 - 10:11 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 23 Aralık güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları 5 haftanın en düşük seviyesine gerilerken; şu dakikalarda 10.89 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 12.38 TL seviyelerinde hareket ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı ‘TL’ye destek paketi’ piyasalar tarafından olumlu algılanırken, döviz kurları cephesinde olumlu seyir devam ediyor. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, sonrasında kayıpların derinleşmesiyle gün içerisinde 10.2360 TL seviyesine kadar gerileyerek 16 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Kur, en yüksek ise 12.2510 TL seviyesini görürken; saat 15.04 itibarıyla 10.8993 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 11.6290 TL'yi görürken; şu dakikalarda 12.3810 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 14.7015 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 12.49 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 11.80 TL seviyesinden başlamıştı.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 96,07 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1319 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.01 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.57 seviyesinde bulunuyor.

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