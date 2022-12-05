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Dolar fiyatlarında son durum

05.12.2022 - 12:34 | Son Güncelleme :
05 Aralık döviz fiyatları... dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,63 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,68 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,63 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,62 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başlarken, gün içerisinde en düşük 18,5990 TL'yi, en yüksek 18,6810 TL seviyesini görürken; kur saat 12:28 itibarıyla 18,6364 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,7630 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,6834 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,8951 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,15 oranında düşüşle 104,39 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0555 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,48 seviyesinde bulunuyor.

 


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