11 Ekim dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,05 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,6620 TL seviyesini, en yüksek ise 18,5460 TL seviyesini görürken; kur saat 10:16 itibarıyla 18,5888 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,0870 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0551 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,5311 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,18 oranında yükselişle 113.40 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9712 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,37 seviyesinde bulunuyor.

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