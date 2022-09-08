dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,23 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,24 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,23 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,2140 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2400 TL seviyesini görürken; kur saat 10:45 itibarıyla 18,2388 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3020 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2437 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,0027 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında düşüşle 109,76 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9985 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,50 seviyesinde bulunuyor.

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