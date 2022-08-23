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Dolar fiyatlarında son durum

23.08.2022 - 10:42 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 23 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,12 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,99 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,10 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,0210 TL seviyesini, en yüksek ise 18,1260 TL seviyesini görürken; kur saat 10:36 itibarıyla 18,1288 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,0160 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,9947 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,326327 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 109,17 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9931 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,96 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,24 seviyesinde bulunuyor.

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