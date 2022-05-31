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Dolar fiyatlarında son durum

31.05.2022 - 09:54 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 31 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,38 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,38 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,37 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,3366 TL seviyesini, en yüksek ise 16,4200 TL seviyesini görürken; kur saat 09:48 itibarıyla 16,3842 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,7250 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5946 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,7466 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında yükselişle 101,72 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0731 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,42 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,12 seviyesinde bulunuyor.

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