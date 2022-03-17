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Dolar fiyatlarında son durum

17.03.2022 - 10:10
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.69 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.25 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.65 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.68 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.5570 TL seviyesini, en yüksek ise 14.7180 TL seviyesini görürken; kur saat 10:03 itibarıyla 14.6962 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.2730 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.2521 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.3614 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.27 oranında düşüşle 98.35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1040 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.07 seviyesinde bulunuyor.

 


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