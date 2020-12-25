Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.24 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.58 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.5614 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5899 TL seviyesini görürken; saat 09.52 itibarıyla 7.5864 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.2577 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.2421 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.3025 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, yüzde 0.09 oranında düşüşle 90.25 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2197 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.85 seviyesinde bulunuyor.

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