Buffett açıkladı! Rezerv para değişir mi? | Döviz Haberleri

Berkshire Hathaway'ın mali sonuçlarına ilişkin düzenlenen toplantıdan sonra konuşan Buffett, başka bir para biriminin küresel rezerv para haline gelmesini olası görmediğini belirtti.

Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Warren Buffett, ABD dolarının rezerv para olmaktan çıkacağına dair söylentilere yanıt verdi. Buffett, ABD dolarının yerini alacak baş bir rezerv para biriminin olmadığını söyledi.

Milyarder yatırımcı Warren Buffett "Rezerv para olarak ABD dolarına alternatif yok" dedi.

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