  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları düşüşte... İşte sebebi
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul düşüşe geçti Borsa İstanbul düşüşe geçti

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları düşüşte... İşte sebebi

07.11.2023 - 11:12 | Son Güncelleme :
Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları düşüşte... İşte sebebi | Altın Haberleri

Jeopolitik riskler, Fed'in faiz kararları gibi etkenlerle yükseliş gösteren ons altın beklentilerin zayıflaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın faize ilişkin yapacağı açıklamalar öncesinde düşüş yaşadı.

Küresel piyasalarda ons altın güçlenmesini durdurdu. Dolar kurundaki yükseliş, jeopolitik risklerin zayıflamış olması ve ons altına olan talebin de gerilemesiyle düşüş hız kazandı.

Ons altın güne 1977 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1957 dolar, en yüksek de 1978 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1963 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 1808 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1793 lira, en yüksek de 1819 lirayı gördü. Şu sıralar 1798 liradan alıcı buluyor.

Haberin Devamı

GÜVENLİ LİMANA TALEP GERİLEDİ

Jeopolitik risk ve küresel ekonomik sorunların yoğunlaştığı anlarda altın fiyatları hızlı yükseliş gösterse de sonrasında nefes alacak alan oluşturuyor. Ons altında tarafında görülen düşüşün de bu sebeplerle oluştuğu öne sürülüyor.

POWELL KONUŞACAK

Fed Başkanı Jerome Powell yarın 17:15'te (TSİ) yapacağı konuşma da piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Powell'ın konuşması kısa vadeli faiz oranlarının düzenlenmesi ve ABD doları üzerinde etkili oluyor.

ABD TAHVİLLERİNDEKİ FAİZ ARTABİLİR Mİ?

Fed Başkanı Powell'ın konuşması akabinde ABD hazine tahvilleri faizlerinde yükselişin görülmesi halinde altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.844 Değişim: -0,31% Hacim : 79.027 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 7.819 07.11.2023 Yüksek 7.919
Açılış: 7.874
28,5040 Değişim: 0,23%
Düşük 28,3567 07.11.2023 Yüksek 28,6403
Açılış: 28,4395
30,4637 Değişim: -0,15%
Düşük 30,4009 07.11.2023 Yüksek 30,6859
Açılış: 30,5097
1.797,57 Değişim: -0,60%
Düşük 1.793,03 07.11.2023 Yüksek 1.819,97
Açılış: 1.808,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.