gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 26 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 419 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1765 dolar seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin ons altın fiyatları üzerindeki etkisini Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 412 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 421 lira başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 414.65 lira seviyesini, en yüksek 424.17 lira seviyesini görürken; saat 13.46 itibarıyla yüzde 0.29 oranında yükselişle 419.64 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 685 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 820 liradan satılıyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan sert yükselişin etkisiyle ons altında baskı artarken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1775 dolar seviyesini, en düşük ise 1755 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.24 oranında düşüşle 1765 dolardan işlem gördü.

PİYASADAKİ ANOMALİ ONS ALTINI VURDU

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki bozulma önemli ölçüde ons altın fiyatlarını baskılıyor. Tüm dünyada artan faizler piyasanın dengesini bozdu ve bu durumun sürmesi ons altındaki yükselişleri sınırlı kılabilecek önemli bir etken. Şimdilik algılamalardaki bozulmanın ne zaman düzeleceğine yönelik bir yorumda bulunmak çok zor. Piyasa anomalisinde oluşan belirsizlik oynaklığın yüksek kalmasını destekliyor.

Ons altın fiyatları için ABD 10 yıllık tahvil faizlerini izlemekte fayda olacak. Bu cephede Fed başkanlarının açıklamaları sözlü yönlendirme olması açısından önemli olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede gelişmelerin izlenmesinde fayda var. Ons altın teknik olarak 22 ve 50 günlük haraketli ortalamaların altında zayıf bir teknik görünüm sunuyor. Kabaca 1850 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin olmakta zorlanması halinde yükselişlerin tepki mahiyetinde kalmasını bekleriz. Aşağıda 1745 dolar seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.

Dünyada faizlerin yükselmesi sadece ons altında değil kur ve endeks cephesinde de kırmızı bir tablo oluşmasına sebep oldu. DolarTL 7.45 seviyesine dek yükseldi ve bu yükseliş gram altını yukarı itti. DolarTL’de 7.30 seviyesinin üzerindeki seyirlerin korunması halinde gram altında 410 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi beklenebilir. Ancak şimdilik gram altın için açık pozisyon yoksa pozisyonsuz beklemekte fayda olabilir.

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