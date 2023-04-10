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Ons altın düşüşe geçti... İşte son durum

10.04.2023 - 08:00 | Son Güncelleme :
Ons altın düşüşe geçti... İşte son durum | Altın Haberleri

ABD'den gelen kritik verilerle yön bulan altın haftaya düşüşle başladı. ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi altında dengeleri değiştirdi.

Altın fiyatlarında hızlı yükselişin ardından düzeltme hareketi ABD verisiyle gerçekleşti. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesinin ardından ons altındaki psikolojik 2000 dolar sınırının altına gerileme görüldü.

Fed'in faiz artırımı yapması için önünü açan ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından analistler 1956 dolara kadar geri çekilmenin olabileceğini belirtti.

Ons altın güne 1998 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1989 dolar, en yüksek de 2006 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1991 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Gram altın fiyatları da düşüş eğilimine girdi. Gram altın güne 1241 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1230 lira, en yüksek de 1243 lirayı gördü. Şu sıralar gram altın 1232 liradan işlem görüyor.

AVRUPA KAPALI, HACİM DÜŞEBİLİR

Avrupa'da bazı piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapanacak. Bundan ötürü ons altında işlem hacminin zayıf seyretmesi bekleniyor.


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