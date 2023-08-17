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Ons altın 5 ayın dibine geriledi... İşte son durum

17.08.2023 - 09:20 | Son Güncelleme :
Ons altın 5 ayın dibine geriledi... İşte son durum | Altın Haberleri

Altın fiyatları ABD ekonomisinden gelen olumsuz haberlerin etkisiyle düşüşe devam diyor. Küresel enflasyon sorununu yenemeyen ABD ekonomisinde faiz artırımlarının devam edebileceği beklentisi altın fiyatlarını düşürmeye devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın 5 ayın dibi olan 1888 dolara kadar geriledi. Ons altın 15 Mart 2023 tarihinden bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

ABD ekonomisine yönelik verilerin olumlu gelmemesi ve enflasyonu destekleyici nitelikte olmaları nedeniyle Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği ve bunun neticesinde de doların güçlü duruşunun süreceği beklentisi piyasalarda hakim olmaya devam ediyor. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte ons altın da geriledi.

Ons altın güne 1891 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1889 dolar en yüksek de 1895 dolar seviyesini gördü.

Gram altın ise güne 1644 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1642 lira, en yüksek de 1657 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1650 liradan alıcı buluyor.

Uzmanlar, ons altın için destek olarak 1879 doları gösteriyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1843 dolara doğru bir hareketin görülebileceğini belirten uzmanlar yukarı hareketlerde ilk direncin 1896-1900 dolar olduğunu ve buranın aşılması halinde 1913-1918 dolar aralığına bir toparlanma gerçekleşebileceğini belirtti.


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