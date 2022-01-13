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Dünya Altın Konseyi 2022 öngörüsünü açıkladı

13.01.2022 - 12:27
Dünya Altın Konseyi 2022 öngörüsünü açıkladı | Altın Haberleri

Dünya Altın Konseyi, kısa vadede altın fiyatın küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmalarına reaksiyon verebileceğini, ancak bir koruma faktörü olarak altına talebin devam edeceğini bildirdi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) bugün yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda, faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti.

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Altın fiyatının 2022'de karşı karşıya kalabileceği iki önemli ters rüzgarı yüksek nominal faiz oranları, güçlü ABD doları olarak sıralayan WGC, bu negatif etkileri telafi edecek destekleyici faktörleri de yüksek ve ısrarcı enflasyon, COVID ve jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı, merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden güçlü talep olarak saydı.


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