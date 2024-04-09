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Bayram öncesi altından yeni rekor

09.04.2024 - 11:27 | Son Güncelleme :
Bayram öncesi altından yeni rekor | Altın Haberleri

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2365 dolar seviyesini görüp rekor kırarken, bankalar arası piyasalarda ise altının gramı 2450 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Bayram öncesi altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın fiyatları, başta Çin olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankalarının altın alımına yönelmesi, Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden gerginliklerin dozunun artması ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi ile rekor kırdı. Uzmanlar altındaki yükselişin sürmesini öngörüyor. İsviçreli bankacılık devi UBS, altın fiyatlarının 2024 sonu için 2500 dolar/ons ve 2025 Mart sonu için 2500 dolar/ons seviyesine çıkacağını tahmin etti. Bank of America ise altının ons fiyatının 12 ay içinde 3000 doları bulabileceği öngrüsünde bulundu. 

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ALTIN NE KADAR OLDU? 

Spot altın bayram öncesi ons başına 2365 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Ons/altının yükselişi ve dolar/TL'nin yönü ile bankalar arası piyasada altının gramı 2450 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini gördü. Serbest piyasada gram altın 2565 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı altın piyasasında çeyrek altın ise 4553 TL'den alıcı buluyor. 

MART AYINDA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI 

Öte yandan TÜİK'in verilerine göre altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

 

 


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