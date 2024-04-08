  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Bayram öncesi altın rekor tazeledi... Gram altın ne kadar oldu?
‹ Önceki Haber 'Ramazan ayında 104 bine yakın denetim gerçekleşti' 'Ramazan ayında 104 bine yakın denetim gerçekleşti' Sonraki Haber › Borsa İstanbul rekor kırdı Borsa İstanbul rekor kırdı

Bayram öncesi altın rekor tazeledi... Gram altın ne kadar oldu?

08.04.2024 - 10:17 | Son Güncelleme :
Bayram öncesi altın rekor tazeledi... Gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 2354 doları gördü. Gram altın ise sabah saatlerinde 2419 TL seviyesine çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Günlerdir yükselişini sürdüren altının ons fiyatı geçtiğimiz Cuma ABD istihdam verilerinin açıklanması ile tarihi zirvesini görmüştü. ABD verilerinin güçlü gelmesi ile yatırımcı gözünü ABD Merkez Bankası Fed'e çevirdi. Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye inmesi ile bu yıl faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Fed Başkanı Powell'in açıklamaları da bu yıl Fed'in parasal gevşeme politikasına gitmesi ihtimalini güçlendiriyor. 

Haberin Devamı

REKOR TAZELEDİ 

Bayram öncesi haftanın ilk günü de altının ons fiyatı 2354 dolara çıkarak rekor tazeledi. Ons/altının yönü ilke yükselen bankalar arası piyasada altının gramı ise 2419 TL'yi gördü. Serbest piyasada altının gramı 2452 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise 4352 TL'den alıcı buluyor. 

Öte yandan İsviçreli bankacılık devi UBS de altın tahminlerini güncelledi. Bankanın Haziran sonu için ons altın fiyatı tahmini 2300 dolar/ons, 2024 sonu için 2500 dolar/ons ve 2025 Mart sonu için 2500 dolar/ons oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.757 Değişim: 0,00% Hacim : 103.414 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.627 08.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.639
32,2315 Değişim: 0,74%
Düşük 31,9758 09.04.2024 Yüksek 32,2411
Açılış: 31,994
34,9876 Değişim: 0,18%
Düşük 34,7786 09.04.2024 Yüksek 35,0440
Açılış: 34,9244
2.430,08 Değişim: 1,01%
Düşük 2.405,00 09.04.2024 Yüksek 2.431,47
Açılış: 2.405,69
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.