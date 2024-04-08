Bayram öncesi altın rekor tazeledi... Gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 2354 doları gördü. Gram altın ise sabah saatlerinde 2419 TL seviyesine çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Günlerdir yükselişini sürdüren altının ons fiyatı geçtiğimiz Cuma ABD istihdam verilerinin açıklanması ile tarihi zirvesini görmüştü. ABD verilerinin güçlü gelmesi ile yatırımcı gözünü ABD Merkez Bankası Fed'e çevirdi. Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye inmesi ile bu yıl faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Fed Başkanı Powell'in açıklamaları da bu yıl Fed'in parasal gevşeme politikasına gitmesi ihtimalini güçlendiriyor.

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REKOR TAZELEDİ

Bayram öncesi haftanın ilk günü de altının ons fiyatı 2354 dolara çıkarak rekor tazeledi. Ons/altının yönü ilke yükselen bankalar arası piyasada altının gramı ise 2419 TL'yi gördü. Serbest piyasada altının gramı 2452 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise 4352 TL'den alıcı buluyor.

Öte yandan İsviçreli bankacılık devi UBS de altın tahminlerini güncelledi. Bankanın Haziran sonu için ons altın fiyatı tahmini 2300 dolar/ons, 2024 sonu için 2500 dolar/ons ve 2025 Mart sonu için 2500 dolar/ons oldu.

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