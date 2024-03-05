Altın tarihi zirvesini gördü | Altın Haberleri

Altın yatırımcıları son haftalarda altın günlerini yaşıyorlar. Uzun süre yatay seyirde primlenen altın son bir haftada yatırımcısına yüzde 7'ye yakın kazanç sağladı. Uluslararası piyasalarda altının onsu 2141 doları görerek tarihi zirvesini gördü. Rekor üstüne rekor kıran gram altın da bankalar arası piyasada 2172 TL'ye çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Altın fiyatları hızla yükseliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi yüksek tutması nedeniyle uzun süre yataya yakın primlenen altın, Fed'in faiz indirme patikasına gireceğine yönelik beklentilerle güçleniyor. Fed'in Haziran ayında faiz indirime geçebileceği uzun zamandır dillendirilirken ortada kesin bir tarih bulunmuyor ancak her geçen gün faiz indirimine yaklaşıldığı gerçeği de göz ardı edilemiyor.

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Bu gelişmeler ışığında küresel çapta altına olan talep hızlanmaya başladı. Aralık başında gördüğü 2.135,39 dolarlık önceki zirvesini aşan altının onsu 2.141,79 dolara kadar yükselerek zirveyi gördü.

Komisyonsuz gram altın ise 2172 liraya kadar tırmanarak yeni rekor kırdı.

Kapalıçarşı'da gram altın 2263 liradan alınırken 2313 liradan satılıyor.

BİR HAFTADA YÜZDE 7, BİR YILDA YÜZDE 92.5 KAZANDIRDI

Altın fiyatları son 7 işlem gününde yüzde 7 civarında prim yaptı. 1 ayda yüzde 9, yılbaşından bu yana yüzde 11, son bir yılda ise yüzde 92.5 kazanç sağladı. Enflasyondan arındırılınca kazanç düşmüş olsa da mevduattan daha fazla getiri sağladığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Yüzde 45 yıllık faizle mevduatın kümülatif getirisi yüzde 55 seviyesinde gerçekleşiyor.

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