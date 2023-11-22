Altında yükseliş durmuyor! Yeniden rekor kırıldı | Altın Haberleri

Altın fiyatları hem ons altın, hem döviz kurlarının da desteğiyle yükselişini sürdürüyor. Fed'in son toplantı tutanaklarında ihtiyatlı duruşun devamına dikkat çekildi.

Küresel enflasyon sorunuyla mücadele eden merkez bankalarının aldığı karara göre hareket gösteren altın fiyatları uzun süreli sakin duruşunu bozdu. Ons ve gram altın tarafında güçlü seyir görülüyor.

Fed'in son faiz kararına ait toplantı tutanaklarında yine temkinli duruş yerini korudu ve gelecek verilere göre parasal sıkılaştırma ya da gevşemeye gidilebileceğine yönelik açıklama yapıldı.

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GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNDE

Gram altın fiyatları güne 1849 liradan başladı. Gün içinde 1844 liraya kadar düşen gram altın 1858,9 lira ile tarihi yüksek seviyeyi gördü. Şu sıralar 1855 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN DA PRİMLİ SEYREDİYOR

Ons altın güne 1999 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1995 dolar, en yüksek de 2006 dolar görüldü. Şu sıralar 2001 dolardan işlem görüyor. Ons altının tarihi zirvesi 2078 dolar ile 4 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşti. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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