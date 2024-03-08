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Altında yeni rekor... Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Gram altın ne kadar oldu?

08.03.2024 - 11:09 | Son Güncelleme :
Altında yeni rekor... Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

ABD'deki işsizlik rakamlarının açıklanmasının ardından gram altın serbest piyasada 2399 TL'ye yükselerek rekor tazeledi. Altının onsu ise 2185 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Altın yatırımcısı bugün ABD'de yayımlanacak işsizlik verilerine odaklandı. ABD'de Şubat ayında işsizlik yüzde 3.9 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 3.7 seviyesindeydi. ABD'de işsizlik rakamları beklenenden yüksek gelince altının onsu 2185 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. 

Bu veriler, ABD enflasyonunun gidişatı için önemli ipuçları veriyor. Fed, faiz indirimine başlamak için enflasyonun yüzde 2 seviyesine inmesini hedef belirlemişti. Uzmanlar ABD Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz indirimine başlayabileceği yönünde yorumlarda buluyor. Daha önce Fed, 2024'te 3 kez faiz indirimine gidebileceğini açıklamıştı. 

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ABD'de işsizlik yükseldi

GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Altının onsu ve dolar/TL'deki hareket nedeniyle serbest piyasada ise altının gramı 2399 TL ile rekor tazeledi. Çeyrek altın ise 3908 TL'den alınırken 4099 TL'den satılıyor.


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