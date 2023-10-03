Altında şok düşüş! Uzmanlar açıkladı... İşte sebebi | Altın Haberleri

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz aksiyonlarıyla yönünü tayin etmeye devam ediyor. Fed yetkilerinin faiz artırımlarının devam edebileceğine yönelik söylemleri nedeniyle ons altın sert düşüşe geçti. Uzmanlar altın fiyatlarını yorumladı...

Güçlü ABD doları altına olan talebi azaltmaya devam ediyor. Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinin sona ermemesinden dolayı olası faiz artırımı beklentisinin yanında uzun süreli yüksek faiz seviyelerinin sabit kalması ihtimali altına olan ilgiyi düşürmeye devam ediyor.

Fed yöneticilerinin faiz artırımının devam edebileceğine yönelik sözlü yönlendirmeleri nedeniyle ons altın 1815 dolara kadar geriledi. Ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altında da gerileme yaşandı.

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Ons altın güne 1828 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1815 dolar, en yüksek de 1829 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1820 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 1612 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1602 lira, en yüksek de 1617 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1609 liradan el değiştiriyor.

DOLAR VE ABD TAHVİLLERİ BASKI YARATIYOR

Uzmanlara göre, Fed'in henüz bitmeyen faiz artırım serüveni ile ABD hazine tahvili getirilerinin yüksek olması altın üzerinde baskı yaratıyor.

ABD hazine kağıdının yüzde 5 bölgesini test etmeye yaklaşması nedeniyle ons altında 1800 doların altının görülmesi de olasılıklar arasında yer alıyor.

Uzmanlar altın için bugün destek noktasının 1811 dolar olduğunu bu seviyesinin kırılması halinde 1804 ve sırasıyla 1791 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtti.

Enflasyon sorunuyla uğraşan ABD ekonomisine yönelik önemli mesajlar geldi. Fed Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının sonuçlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

İŞTE ALTININ GETİRİSİ!

Gram altın son bir yılda yüzde 59, yılbaşından bu yana ise yüzde 46 oranında kazanç sağladı. Enflasyon ile kıyaslanması halinde altın yatırımcıları tasarruflarını sadece enflasyona karşı koruyabilmiş oldu.

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POWELL: COVID-19'UN ETKİLERİNİ ATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Toplum ve iş dünyası liderleriyle buluşan Powell "Hala pandeminin diğer tarafını atlatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Powell konuşmasında, sağlık alanındaki işgücünün yetersiz olmasına, çocuk bakımı sorunu olduğuna ve diğer risklere dikkat çekti.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Powell, Fed'in sürdürülebilir bir işgücü piyasasını oluşturmak istediğini bunu başarmak için de fiyat istikrarına ihtiyaçları olduğunu belirtti ve "Fiyat istikrarını yeniden sağlamaya çok odaklanmış durumdayız" dedi. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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