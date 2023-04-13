Altın yine rekor kırdı | Altın Haberleri

Altın fiyatları düşüşe geçen ABD enflasyonuyla birlikte rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Dün açıklanan ABD Mart ayı enflasyonu sonrasında gram altın 1270 lirayı da aştı.

ABD'de dün açıklanan verilerin enflasyonun Mart'ta keskin şekilde zayıfladığını göstermesi sonrası Fed'in Mayıs ayında yapacağı 25 baz puanlık artırımın son artırım olacağı beklentilerinin güçlenmesi altına rekor getirdi.

Ons altın güne 2014 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2014 dolar, en yüksek de 2044 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2044 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın güne 1251 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1249 lira, en yüksek de 1271 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1270 liradan işlem görüyor.

DOLAR KÜRESEL PİYASALARDA ZAYIFLIYOR

Dolar Endeksi bugün 2 ayın en düşük seviyesine gerilerken, euro da ABD doları karşısında 10 haftanın zirvesini gördü.

ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyonunun düşüş göstermesiyle birlikte Fed'in faiz artırım tarafında fazla yolunun kalmadığına kanaat getiren küresel piyasalar dolardan çıkmaya başladı.

Dolardaki düşüş ise parite tarafında euroya yaradı. Euro/dolar paritesi 10 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.1025'e kadar yükseldi.

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