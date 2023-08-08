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Altın ürünlerine ek vergi

08.08.2023 - 07:27 | Son Güncelleme :
Altın ürünlerine ek vergi | Altın Haberleri

Bazı kuyumculuk ürünlerinin ve mücevherlerin AB dışındaki ülkelerden ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.


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