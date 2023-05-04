Altın tarihi yüksek seviyede! Rekorlar ardı ardına geldi | Altın Haberleri

Fed'in faizi son defa artırığına kanaat getiren piyasalar altına olan talebi artırdı. Ons altın 2041 dolar, gram altın ise 1302 liraya çıktı.

Altın fiyatları tarihi yüksek seviyeye çıktı. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi 25 baz puan artırmasının ardından faiz döngüsüne ilişkin olarak da faiz artırımının devam edeceğine yönelik açıklamalar gelse de piyasalar faiz yükseltme döngüsünün sona erdiğine kanaat getirmeye çalışıyor.

Küresel enflasyon sorunuyla baş etmeye çalışan ABD ekonomisi çareyi faiz artırımlarında arıyor. Fed'in faizi yükseltmesiyle birlikte son artışın yapıldığına dair beklenti altını güçlendirdi.

Bundan sonraki süreçte Fed'in faizi bir süre stabil tutup sonrasında gelecek olan verilerin durumuna göre faizin indirime geçeceğine beklentisi hakim oldu.

Altın fiyatları bu gelişmenin etkisiyle rekor kırdı. Ons altın 2078 dolara kadar çıktı. Ons altın güne 2038 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2030 dolar en yüksek de 2078 doları gördü. Şu sıralar ons altın 2041 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Gram altın fiyatları da ons altındaki yükselişe paralel olarak rekor kırdı. Gram altın güne 1275 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1271 lira en yüksek de 1302 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1279 liradan işlem görüyor.

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