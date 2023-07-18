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Altın rekor kırdı

18.07.2023 - 10:20 | Son Güncelleme :
Altın rekor kırdı | Altın Haberleri

Küresel piyasalarda ABD dolarının zayıf seyretmesiyle birlikte ons altın güç kazandı. İç piyasadaki döviz kurlarında oluşan volatilite de gram altını destekledi ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Gram altın tarihi zirvesine çıktı. Son zamanlarda sürekli rekor kıran gram altın bugün 1687 liraya kadar yükseldi. ABD dolarındaki küresel zayıflık ons altın fiyatlarını hareketlendirdi. Ons altındaki yükseliş gram altına da pozitif yansıdı.

Kritik 1961 dolar seviyesini aşan ons altın ile birlikte gram altın da prim yaptı. İç piyasada döviz kurlarındaki volatilitenin etkisi de gram altını ons altından ayrıştırarak rekor kırmasına neden oldu.

Ons altın güne 1955 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1954 dolar en yüksek de 1982 doları gördü. Şu sıralar 1981 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Gram altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın güne 1655 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1651 lira, en yüksek de 1718 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1702 liradan el değiştiriyor.


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